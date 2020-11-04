В Одесской области мать и 9-летняя дочь отравились грибами.
Об этом сообщает ТСН.
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Как отмечается, женщина насобирала грибы в лесу вблизи Саврани.
Девочку с симптомами отравления сначала доставили в областную детскую больницу. Но состояние ее стремительно ухудшалось, и медики решили транспортировать ребенка в столичный «Охматдет». Сейчас она в коме.
По словам волонтеров, в Савране матери сначала отказали в госпитализации из-за того, что она не имела денег на лекарства. Лишь после их вмешательства ее поместили в реанимацию.
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