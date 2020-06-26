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В Минздраве назвали области, где выявлено наибольшее количество больных COVID-19 за сутки

10:07, 26 июня 2020
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За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Львовской области \ УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге.

По словам министра, за предыдущие сутки проведено всего 27 тыс. 154 теста, из них 13 тыс. 916 исследований - методом ПЦР, и 13 тыс. 238 - методом ИФА.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 209, в Ривненской – 116, и в Киеве - 113", - отметил Степанов.

Как сообщал УНИАН, утром 26 июня в Украине подтверждено более 41 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1 тыс. 109 новых.

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