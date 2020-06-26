В Минздраве назвали области, где выявлено наибольшее количество больных COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Украине проведено 27 тыс. 154 теста на выявление коронавируса.

Наибольшее количество больных COVID-19 за прошедшие сутки было выявлено во Львовской и Ривненской областях, а также в Киеве.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге.

По словам министра, за предыдущие сутки проведено всего 27 тыс. 154 теста, из них 13 тыс. 916 исследований - методом ПЦР, и 13 тыс. 238 - методом ИФА.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 209, в Ривненской – 116, и в Киеве - 113", - отметил Степанов.

Как сообщал УНИАН, утром 26 июня в Украине подтверждено более 41 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1 тыс. 109 новых.

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