Лучшие успокаивающие лекарства – советы медиков
Успокоительные таблетки могут стать единственной альтернативой в случае, когда другие методы успокоения нервов не помогают. Однако с медицинскими препаратами нужно быть крайне осторожными. При неправильном применении лекарства могут наоборот навредить человеку.
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Успокоительные таблетки – список
Адаптол– для лечения неврозов и неврозоподобных состояний, сопровождающихся раздражением, эмоциональной лабильностью, ощущением тревоги и страха.
Глицисед– при функциональных и органических заболеваниях нервной системы, черепно-мозговой травме и др.
Персен– для лечения неврозов, сопровождающихся такими симптомами: нервное возбуждение; беспокойство; напряжение, вызванное стрессом; расстройства сна.
Валерианапринадлежит к успокоительным таблеткам на травах. Лечат функциональные расстройства ЦНС, в частности – повышенную эмоциональную возбудимость, раздражительность, невротические состояния.
Фенибут- применяют при снижении интеллектуальной и эмоциональной активности, нарушении памяти, астеническом и тревожно-неврологическом состоянии, тревоге, бессоннице.
Врачи не советуют запивать успокоительные таблетки соками, газировкой, чаем или кофе. Лучше всего – обычной водой комнатной температуры.
Стоит заметить, что каждый препарат имеет свою инструкцию с индивидуальными противопоказаниями и особенностями дозирования для пациентов из групп риска.
Цены на успокаивающие таблетки в Украине колеблются от 50 гривень за обычный травяной сбор до нескольких сотен – за сильный успокоительный препарат.