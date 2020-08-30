Степанов уточнил, что тесты своевременно докупаются.

Тестов на коронавирус в Украине хватит на несколько месяцев, однако иногда желающих их пройти отправляют в частные учреждения.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает "Радио Свобода".

Он заверил, что все госучреждения обеспечены тестами.

"Мы обеспечены тестами, я думаю, на несколько месяцев вперед. И постоянно, как только у нас есть необходимость, они сразу докупаются, обеспечены полностью средствами на закупку этих тестов", - сказал Степанов, добавляя, что с начала пандемии было существенно обновлено оборудование для тестирования.

Степанов уточнил, что последняя закупка в некоторые лабораторные центры оборудования была в 2009 году.

"Мы сейчас практически обновили полностью весь состав оборудования, который необходим для тестирований, с одной стороны. А с другой стороны, продолжаем это делать. И параллельно обучаем людей делать именно эти тесты. То есть у нас есть команда вирусологов, которая в постоянном режиме проехала все без исключения области", - добавил он.

Коронавирус в Украине: статистика

По состоянию на утро 29 августа в Украине зарегистрировали еще 2 481 новых инфицированных коронавирусом. С начала пандемии уже 116 978 больных. Таким образом за сутки был установлен новый антирекорд по количеству новых случаев.

В Киеве за сутки 28 августа обнаружили коронавирус у 265 человек, в том числе 19 детей.

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Автор: Юрий Годован