Министр здравоохранения Максим Степанов назвал недопустимым явлением подделку справок о прохождении ПЦР-тестов на COVID-19.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.
В частности, Степанова спросили, знают ли в Минздраве о существовании ряда сайтов, которые предлагают купить поддельную справку о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.
"Подделка документов - это серьезное преступление и, конечно, Национальная полиция должна обращать на это внимание, если есть такие сайты, которые подделывают документы", - отметил он.
Министр добавил, что посмотреть список верифицированных лабораторий, которые могут проводить ПЦР-тесты и выдавать соответствующие справки, можно на интернет-ресурсах Минздрава.
"Вопрос раскрытия этих преступлений, теоретически, не лежит в плоскости ответственности Минздрава. Поэтому я думаю, что наши коллеги из Министерства внутренних дел и Нацполиции обратят на это внимание. Если есть такая информация, то очень быстро найдут этих проходимцев, которые делают такие вещи. Поскольку это недопустимо. А мы, в свою очередь, в случае необходимости, поможем нашим коллегам из Нацполиции", - подчеркнул Степанов.
Тест на коронавирус в Украине: что стоит знать
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