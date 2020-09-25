Министр отметил, что вопрос раскрытия таких преступлений не лежит в плоскости ответственности Минздрава, однако министерство готово помогать в этом правоохранителям.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал недопустимым явлением подделку справок о прохождении ПЦР-тестов на COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

В частности, Степанова спросили, знают ли в Минздраве о существовании ряда сайтов, которые предлагают купить поддельную справку о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.

"Подделка документов - это серьезное преступление и, конечно, Национальная полиция должна обращать на это внимание, если есть такие сайты, которые подделывают документы", - отметил он.

Министр добавил, что посмотреть список верифицированных лабораторий, которые могут проводить ПЦР-тесты и выдавать соответствующие справки, можно на интернет-ресурсах Минздрава.

"Вопрос раскрытия этих преступлений, теоретически, не лежит в плоскости ответственности Минздрава. Поэтому я думаю, что наши коллеги из Министерства внутренних дел и Нацполиции обратят на это внимание. Если есть такая информация, то очень быстро найдут этих проходимцев, которые делают такие вещи. Поскольку это недопустимо. А мы, в свою очередь, в случае необходимости, поможем нашим коллегам из Нацполиции", - подчеркнул Степанов.

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Автор: Антонина Доломанжи