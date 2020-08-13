Новый коронавирусный антирекорд: в Украине за сутки обнаружили почти 1600 случаев COVID-19

По состоянию на 13 августа коронавирус унес 1992 жизней.

В Украине 13 августа утром число инфицированных коронавирусом поднялось до 86 140. Количество случаев COVID-19 за последние сутки выросло более чем на 1500.

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Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.

Всего в Украине обнаружили 86140 случаев коронавируса. С начала пандемии умерли 1992 человека. За последние сутки зафиксировали 1592 новых случая. Количество выздоровевших достигло 45 686, из них за последние сутки - 530 человек.

Сейчас продолжают лечиться 37 932 человека.

Больше всего новых случаев в Харьковской (209), Львовской (166), Ивано-Франковской (138), Черновицкой (130), Одесской (114) областях и Киеве (133).

По данным Минздрава целом проведено 1233925 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3086;

Волынская область - 4471;

Днепропетровская область - 1630;

Донецкая область - 1027;

Житомирская область - 2266;

Закарпатская область - 6009;

Запорожская область - 1010;

Ивано-Франковская область - 6177;

Кировоградская область - 733;

г. Киев - 10002;

Киевская область - 4377;

Львовская область - 11 474;

Луганская область - 170;

Николаевская область - 755;

Одесская область - 4572;

Полтавская область - 516;

Ривненская область - 7206;

Сумская область - 754;

Тернопольская область - 3489;

Харьковская область - 5378;

Херсонская область - 286;

Хмельницкая область - 1468;

Черновицкая область - 7110;

Черкасская область - 1067;

Черниговская область - 1107.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 августа 2020 в Центр поступило 2004 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 142 508 сообщений о подозрении на COVID-19.

"У нас очередной антирекорд - за прошедшие сутки заболели 1 тыс. 592 человека, из них 88 детей, а также 92 медицинских работника. Были госпитализированы 315 человек, а такого количества госпитализированных за сутки в нашей стране еще не было. Зафиксировано 22 летальных случая", - сказал на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов сообщил, что за все время пандемии заболели 86 тыс. 140 человек, из них 5 тыс. 983 ребенка и 9 тыс. 392 медика.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской области - 209, во Львовской области - 166, в Ивано-Франковской области - 138, в городе Киев - 133, в Черновицкой области - 130 и в Одесской области - 114 ", - отметил министр.

Он напомнил, что сегодня состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, которая установит разные уровни эпидемиологической опасности в регионах.

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