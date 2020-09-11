Коронавирус уже унес жизни 3076 украинцев.

В Украине количество летальных исходов среди лиц с подтвержденным коронавирусом уменьшилось в 1,4 раза по сравнению с прошлой неделей.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook.

В частности, по состоянию на 11 сентября в стране от COVID-19 умерли 3076 человек.

"Показатель смертности - 8,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель летальности по Украине – 2,1%. В поло-возрастной структуре умерших преобладали мужчины – 1660 (54,0%) и лица в возрасте 50 лет и старше (92,0%)", - говорится в сообщении.

Показатель летальности, превышающий средний по Украине, зарегистрирован в:

Кировоградской области - (5,4%),

Закарпатской области - (3,3%),

Львовской области - (2,8%),

Черновицкой области - (2,6%),

Херсонской области - (2,4%),

Николаевской области - (2,4%),

Полтавской области - (2,3%),

Ивано-Франковской области - (2,3%)

Днепропетровской области - (2,3%).

В ЦОЗ уточнили, что 80,6% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и другие. Кроме того, у 52,1% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит или ожирение.

"93% умерших – это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями", - добавили в ведомстве.

От коронавируса в Украине умерли 104 медика из 22 областей.

"Летальность среди медиков составила 0,8% и самая высокая была в Кировоградской (3,4%) и Николаевской (2,0%) областях. Среди умерших медиков преобладали женщины - 69 человек (66,3%) и лица 50 лет и старше (84,6%)", - отметили в Минздраве.

Коронавирус в Украине: статистика

В Украине за прошедшие сутки зарегистрировано 3 тыс. 144 новых случая COVID-19. Это - рекорд по суточному приросту. Предыдущий рекорд был зафиксирован 5 сентября, тогда заболели 2 тыс. 836 человек.

В столице вчера коронавирус обнаружили у 404 киевлян, 7 больных умерли.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован