"Никаких 10% не существует": в Минздраве назвали показатель летальности от коронавируса в Украине

В больницах первой волны для больных COVID-19 подготовлено 23 тысяч коек, сегодня из них занято около 4 тысяч.

В Украине показатель летальности от COVID-19 составляет 2,6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге.

«В Украине 2,6% показатель летальности от COVID-19. Никаких 10% у нас не существует», - это он сказал, отвечая на вопросы СМИ и опровергая показатель в 10%.

Также Степанов отметил, что сейчас система здравоохранения справляется со своей основной задачей – оказание медицинской помощи. По его словам, состояние обеспечения медучреждений всем необходимым для лечения больных COVID-19, а также обеспечение врачей средствами защиты значительно улучшился по сравнению с мартом.

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Он сообщил, что в стационарах больниц сейчас находятся те больные, которые имеют тяжелое или средней тяжести течение болезни, в том числе с пневмонией.

Степанов отметил, что сейчас уже идет подготовка больниц второй волны. «Исходя из цифр заболеваемости, в том числе анализируя по разным регионам, как распространяется болезнь, заполненность коек, конечно, мы готовимся к развертыванию больниц второй волны. В целом по стране в больницах первой волны 23 тысячи коек, на сегодняшний день занято около 4 тыс. Ситуация разная в разных регионах. Наиболее напряженная ситуация – Черновицкая и Закарпатская область. Поэтому мы по региональному принципу будем готовиться к развертыванию больниц второй волны», - сказал Степанов.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине был установлен новый антирекорд - более 1100 случаев коронавируса за сутки.

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