Данное заболевание является лидирующим в группе венерических болезней.

Сифилис относится к группе заболеваний, которые передаются половым путём и могут поражать все органы человека. УНИАН расскажет, какими симптомами проявляется сифилис и как предостеречь себя от невидимого врага.

Что такое сифилис

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Сифилис – это передающееся половым путем заболевание, которое в группе венерических болезней является лидирующим – ежегодно в мире с ним сталкиваются до 6 миллионов людей.

Причиной таких высоких показателей заболеваемости являются активное распространение инфекции и низкий уровень защиты в интимной жизни. Данная венерическая болезнь является излечимой.

Симптомы сифилиса и стадии развития

Полный инкубационный период сифилиса варьируется в пределах 3-6 недель. Часто он протекает бессимптомно, поэтому самостоятельно выявить его в своем организме затруднительно. Когда недуга обостряется, то на коже человека появляются высыпания, а в организме начинают развиваться связанные с поражением внутренних органов осложнения.

Существует три стадии: первичная, вторичная и третичная (поздняя). Проявиться заболевание может во время любой из них, от чего зависят и симптоматические проявления.

В пораженном первичным сифилисом организме наблюдается боль или язвы в исходном месте инфекции (половые органы, прямая кишка, анус, рот и области вокруг этих зон).

Вторичный сифилис характерен кожной сыпью, опухшими лимфатическими узлами и лихорадкой. Как первичный, так и вторичный сифилисы могут протекать практически бессимптомно, поэтому если в организме наблюдаются вышеупомянутые изменения, уже следует обратить на них внимание.

Третичный (поздний) сифилис отличается от предыдущих – он связан с серьезными проблемами со здоровьем. Последствиями наличия заболевания в организме являются проблемы с работой сердца, мозгов и прочих внутренних органов.

Лечение сифилиса

Лечение сифилиса начинается с диагностики – определения внешних и лабораторных признаков наличия недуги. Поэтому первый шаг на пути к выздоровлению – консультация у врача-венеролога. Комплексный подход, общеукрепляющие препараты, иммунотерапия и физиопроцедуры в современной медицине зарекомендовали себя как эффективные методы в борьбе с сифилисом.

Недопустимым является лечение венерического заболевания в домашних условиях, народными или найденными на просторах Интернета методами. При первом проявлении сифилиса в организме следует обращаться к врачу, иначе заболевание превратится в хроническую болезнь.

Профилактика сифилиса

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Поскольку сифилис является заболеванием, которое передается при непосредственном контакте с сифилитической язвой во время вагинального, анального или орального секса, следует исключить беспорядочные половые отношения с непроверенным партнером, в особенности, без презерватива. Если такой контакт имел место, необходимо сразу обработать гениталии антисептиком и посетить врача для профилактического осмотра и обследования.

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Автор: УНИАН