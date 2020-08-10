В Одесской области госпитализировали мужчину с подозрением на сибирскую язву

С заболевшим контактировали пять человек, в том числе ребенок.

В Саратском районе Одесской области госпитализирован мужчина с подозрением на сибирскую язву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель директора Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины Сергей Дементьев.

«В пятницу зарегистрирован случай подозрения на сибирскую язву. Это мужчина, который профессионально занимается заготовкой туш (домашнего скота – УНИАН). По семейному очагу – 5 контактов, в том числе ребенок. Они получают профилактическое лечение», - сообщил специалист.

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Он отметил, что указанный мужчина – житель села Фараоновка – госпитализирован в Саратскую районную больницу, где в настоящее время получает соответствующее лечение.

Отмечается, что мужчина обратился к врачу в связи с появлением на ноге характерного кожного высыпания. В настоящее время пробы, взятые у пациента, направлены в профильную лабораторию Киева для проведения ПЦР-анализа (биологический анализ на полимерную цепную реакцию) для установления окончательного диагноза.

Сейчас в Саратском районе работает специальная комиссия, которая проводит противоэпидемические мероприятия в очаге заражения. Также устанавливаются источники предполагаемого инфицирования. В частности, изучается состояние домашнего скота и туш в Саратском и рядом расположенном Тарутинском районе, где осуществлялась закупка сырья и живого скота.

Дементьев отметил, что предыдущий случай сибирской язвы был обнаружен в Одесской области в 2018 году в том же Саратском районе, когда были инфицированы пять человек при разделке туши павшей коровы. Эта животное не было вакцинировано.

Специалист акцентировал на том, что до 2018 года в Одесском регионе сибирская язва не регистрировалась порядка 30 лет. Вероятно, в связи с длительным периодом отсутствия инфекции местные жители «расслабились» и перестали вакцинировать домашних животных.

Дементьев также отметил, что на сегодня, в регионе имеется 428 захоронений скота, павшего в результате заражения сибирской язвой. Из данного количества 22 скотомогильника – в Саратском районе.

Как предположил замдиректора лабораторного центра, в августе-сентябре начинаются дожди, под влиянием которых грунтовые воды могут размывать захоронения.

Не исключено, что в дальнейшем мелкий и крупный рогатый скот заражается «сибиркой» на пастбищах. Люди (пастухи, рубщики туш и пр.) инфицируются в силу особенностей своей профессии.

Как сообщал УНИАН, осенью 2018 года в селе Меняйловка Саратского района Одесской области была зафиксирована вспышка сибирской язвы среди людей, пятерых человек госпитализировали. В департаменте здравоохранения Одесской областной государственной администрации сообщили, что эти люди контактировали с больным животным – забили и съели корову, у которой были признаки опасного заболевания.

Предположительно люди заразились во время забоя животного и разделывании туши.

Справка УНИАН. Сибирская язва - особо опасное инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов; протекает в кожной или септической форме (также у животных встречаются кишечная и легочная формы).

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