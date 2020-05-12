В Украине не предусмотрено бесплатное тестирование на коронавирус всех желающих – Степанов

В Минздраве утвержден перечень лиц, которые должны обязательно и бесплатно тестироваться на COVID-19.

В Украине не предусмотрено бесплатное тестирование на коронавирус всех желающих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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«Если у человека нет симптомов коронавируса и он не является контактным лицом больного на коронавирус, то есть исключительно желание (сделать тест на COVID-19 – УНИАН) этого человека – то у нас это не предусмотрено алгоритмом бесплатного тестирования», - сказал он.

«Обязательному бесплатному тестированию подлежат люди, у которых есть симптомы коронавирусной болезни, близкие лица, которые контактировали с больным, все медицинские работники, работающие с больными COVID-19. Они тестируются раз в пять дней. Также работники Нацполиции и Нацгвардии, которые имеют большой риск заражения», - добавил министр.

Степанов также отметил, что тестируют на COVID-19 всех больных пневмонией, независимо от течения этой болезни и симптоматики.

«У нас определен четкий перечень лиц, которые должны тестироваться на COVID-19, и который мы постоянно расширяем», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 12 мая зарегистрировано 16 тыс. 023 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 425 летальных, 3 тыс. 373 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев.