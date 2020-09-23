По словам Гелевея, сейчас в киевских больницах находятся 1 тысяча 28 больных COVID-19, а в целом выделено 2 тысячи 239 койко-мест для таких пациентов.

Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода», доцент кафедры служебного и медицинского права КНУ им. Шевченко Олег Гелевей не исключает создания при необходимости мобильных госпиталей по примеру Италии.

Об этом он сказал на брифинге в УНИАН.

Читайте такжеГлава медкомиссии Киева заявил об увеличении случаев сложного инфицирования COVID-19

По словам Гелевея, сейчас в киевских больницах находятся 1 тысяча 28 больных COVID-19, а в целом выделено 2 тысячи 239 койко-мест для таких пациентов. В частности, в родильных домах №3 и №5 имеются 12 и 16 коек для беременных, больных COVID-19, а сейчас там находится только по одной беременной с COVID-19.

«То есть, у нас запас для COVID-19 точно есть, и если человек действительно нуждается в госпитализации, то в Киеве с этим проблем нет», - подчеркнул он.

Гелевей призвал киевлян обращаться в медицинскую комиссию Киева, если кому-то с подтвержденным COVID-19 отказали в госпитализации.

Он рассказал, что в целом больницы Киева могут разместить около 8 тысяч больных COVID-19, но тогда придется перевести почти все медучреждения на борьбу с вирусом.

Председатель медкомиссии Киева также предложил создать в столице единое медицинское пространство, ведь в Киеве еще есть государственные медицинские учреждения и медучреждения академии наук, в которых можно разместить более 11 тысяч больных в случае необходимости.

«То есть, вместе почти 19 тысяч койко-мест можно организовать для того, чтобы в случае необходимости лечить больных COVID-19 ... Может тогда необходимо принять какое-то решение Кабмину или Министерству здравоохранения и все же сообща преодолевать этого врага. Ведь получается так, что каждый регион сам должен бороться с этим и решать эти проблемы ...», - подчеркнул он.

Гелевей отметил, что не исключает вариант открытия в будущем мобильных госпиталей по примеру Италии и других стран.

Однако, по его мнению, если государство примет такое решение, то на его реализацию будет проблематично найти средства, в частности на закупку медицинского оборудования.

Кроме того, актуальной остается проблема с медицинскими кадрами, которых сейчас не хватает.

Коронавирус: новости 23 сентября

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи