В Днепре уволили руководителя лабцентра из-за скандала с подделкой результатов тестов на коронавирус

На днях деятельность лабораторного центра Днепра проверяли комиссии Министерства здравоохранения и правоохранительных органов.

В Днепре уволили руководителя лабораторного центра Александра Штепу. Лабораторию обвинили в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровской облсовета.

Там отметили, что на днях деятельность лабораторного центра Днепра проверяли комиссии Министерства здравоохранения и правоохранительных органов. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР тестов на COVID-19.

По результатам работы комиссий 22 мая уволили руководителя лабораторного центра Александра Штепу.

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За выходные работу по проведению тестирования в Днепропетровской области возобновили и за субботу и воскресенье провели 1000 проб.

Теперь временно исполнять обязанности директора Лабораторного центра будет Инна Похмурко.

В облсовете добавили, что вопросы с задержкой проведения тестов в области решены.

Сейчас в области лабораторно подтвердили 869 случая инфицирования коронавирусом, за субботу и воскресенье обнаружили 10 новых положительных случаев.

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