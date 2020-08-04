Пластическая хирургия: какие процедуры пользуются самой большой популярностью в 2020 году

На фоне активного распространения коронавирусной инфекции в медицине были запрещены мероприятия, не касающиеся неотложных мер по состоянию здоровья. Сейчас превентивные меры постепенно ослабляют свои позиции, и бьюти-индустрия начинает работать в стабильном режиме. Как показывает практика, блефаропластика и прочие виды косметических операций по-прежнему остаются востребованными у посетителей медицинских центров. И это немудрено, ведь, несмотря на внешние катаклизмы и другие неприятности в жизни, каждая представительница слабого пола хочет выглядеть красиво и привлекательно.

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Что же интересует клиенток современных пластических клиник – какие процедуры не утратили своей актуальности? По мнению известного пластического хирурга доктора Слоссера, топовые места в этом своеобразном рейтинге услуг занимает маммопластика, а именно - увеличение груди. На самом деле большое количество женщин мечтает изменить самую привлекательную часть своего тела. Возможно, поэтому они стали решать проблемы с зоной декольте буквально сразу, как только заработали первые клиники после карантина.

Процедура представляет собой установку имплантов для того, чтобы увеличить объем или исправить недостатки молочных желез. Перед проведением операции пациентка консультируется с маммологом, сдает необходимые анализы и тесты. В связи с последними событиями, к их общему перечню прибавился анализ на Ковид-19. Операция выполняется с использованием высокотехнологичного оборудования и материалов от лучших производителей. Она проводится под общим наркозом, длится 1 – 2 часа и предусматривает обязательный реабилитационный период.

Кроме просьбы увеличить грудь, довольно часто женщины обращаются в клиники со следующими пожеланиями:

Блефаропластика

Эта пластическая операция проводится на веках, ее целью является омоложение лица и улучшение внешнего вида. С ее помощью можно решить целый комплекс проблем, а сама процедура проводится на верхнем, нижнем веке или быть круговой. Обычно она требуется пожилым женщинам, хотя нередки случаи, когда к пластическому хирургу обращаются пациентки в возрасте чуть старше 30 лет. Воспользовавшись данной услугой, можно решить проблемы следующего порядка:

устранение мешков и жировых уплотнений под глазами;

ликвидация лишней кожи на веках;

изменение формы и разреза глаз;

устранение носослезной борозды;

облегчение верхнего века.

Перед операцией обязательно нужна предварительная консультация с хирургом, также пациентка непременно должна предоставить информацию о пройденном медицинском обследовании. Как и в предыдущем случае, в списке анализов также находится тестирование на Covid. Операция проводится под наркозом – общим или местным, преимущественно в утреннее время, время проведения составляет от 40 минут до 3 часов. В этой ситуации все зависит от индивидуальных особенностей пациентки, а также от типа проводимых процедур. Если же говорить о ценах, то пластика нижних век стоит намного дороже, хотя здесь также принимаются во внимание многие факторы, связанные с состоянием кожи и проблематичностью самой операции.

Данное направление пластической хирургии предусматривает коррекцию и устранение недостатков носа. Оно подразумевает наличие множества подвидов оперативного вмешательства, в результате чего можно исправить:

деформационные недостатки после перенесенной травмы;

утолщение на конце носа;

его форму в виде «седла»;

горбинку;

удлиненный нос;

большие ноздри;

искривленную перегородку.

Нужно сказать, что ринопластика носа допускает также проведение и по медицинским показателям – при наличии дефектов врожденного характера или травм, если они создают дискомфорт в повседневной жизни.

Эта процедура является полноценным оперативным вмешательством, и поэтому предусматривает общее обезболивание, дополняемое местной анестезией. Предварительно нужно пройти клинико-лабораторные исследования, а также проконсультироваться у ведущих специалистов.

Также не уменьшается количество людей, желающих сбросить лишний вес. Поэтому можно сказать, что хирург пластический – это врач, чья специализация помогает людям стать совершеннее и обрести уверенность в себе.

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