Блюда из грибов – традиционный продукт в рационе питания многих людей, и украинцев в частности. На территории Украины растет почти 2 000 видов шляпочных грибов, съедобными из них считаются около 500.
Кому не стоит есть грибы
Читайте такжеКак защититься от коронавируса: основные правила и рекомендацииДаже в случае уверенности в качестве и безопасности грибов их не рекомендовано употреблять женщинам в период беременности и грудного вскармливания, пожилым людям, а также детям до 12 лет.
Как не отравиться грибами
Чтобы избежать отравления грибами, Министерство здравоохранения Украины советует придерживаться ряда следующих рекомендаций:
- лучше всего отказаться от потребления дикорастущих грибов, заменив их выращенными искусственно, которые подлежат контролю;
- не покупать грибы на стихийных рынках;
- внимательно осматривать грибы, обращая внимание на цвет шляпки, губки, ножки;
- собирать лишь хорошо знакомые вам грибы. Если есть малейшее сомнение, лучше сразу выбросить гриб, не оставлять его рядом с другими;
- не брать слишком молодые или старые грибы – их легко спутать с ядовитыми;
- не собирать грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: они впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в частности тяжелые металлы;
- не собирать грибы в засушливую погоду, ведь в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов;
- не пробовать сырые грибы;
- дома еще раз надо тщательно проверить грибы и выбросить все сомнительные;
- готовить грибы следует в течение первых суток после сборки;
- варить грибы нужно не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут;
- хранить блюда из грибов в холодильнике в эмалированной посуде не больше суток.
Симптомы отравления грибами
Признаки отравления грибами могут проявиться как довольно быстро (через 30 минут после потребления), так и в течение нескольких дней. При наличии какого-либо из следующих симптомов нужно немедленно обратиться к врачу:
- тошнота;
- рвота;
- резкая боль в животе;
- диарея;
- головокружение;
- повышение температуры тела;
- снижение пульса;
- духота;
- судороги;
- отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
- бред, появление галлюцинаций.
Отравление грибами: как оказать первую помощь
В случае появления признаков отравления грибами первым делом нужно срочно позвонить на "103".
Читайте такжеКоронавирус: основные симптомы и признаки болезни COVID-19Если есть возможность, промыть желудок простой водой или принять сорбенты (наименьшая эффективная доза активированного угля - 0,5 г/кг массы тела).
До приезда неотложной помощи следует соблюдать постельный режим и пить много жидкости (вода, подсоленная вода или прохладный чай) – это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины.
Категорически запрещено употреблять алкоголь, любую еду или молочные и кисломолочные продукты, ведь это может ускорить всасывание токсинов.
Ни в коем случае не нужно заниматься самолечением – это может быть опасно для жизни.
Остатки грибов или блюд из них следует обязательно сохранить, чтобы с помощью лабораторного исследования выяснить причину отравления и назначить правильное лечение.
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