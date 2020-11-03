В случае появления признаков отравления грибами следует прежде всего вызвать скорую и придерживаться ряда рекомендаций медиков.

Блюда из грибов – традиционный продукт в рационе питания многих людей, и украинцев в частности. На территории Украины растет почти 2 000 видов шляпочных грибов, съедобными из них считаются около 500.

Кому не стоит есть грибы

Читайте такжеКак защититься от коронавируса: основные правила и рекомендацииДаже в случае уверенности в качестве и безопасности грибов их не рекомендовано употреблять женщинам в период беременности и грудного вскармливания, пожилым людям, а также детям до 12 лет.

Как не отравиться грибами

Чтобы избежать отравления грибами, Министерство здравоохранения Украины советует придерживаться ряда следующих рекомендаций:

лучше всего отказаться от потребления дикорастущих грибов, заменив их выращенными искусственно, которые подлежат контролю;

не покупать грибы на стихийных рынках;

внимательно осматривать грибы, обращая внимание на цвет шляпки, губки, ножки;

собирать лишь хорошо знакомые вам грибы. Если есть малейшее сомнение, лучше сразу выбросить гриб, не оставлять его рядом с другими;

не брать слишком молодые или старые грибы – их легко спутать с ядовитыми;

не собирать грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: они впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в частности тяжелые металлы;

не собирать грибы в засушливую погоду, ведь в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов;

не пробовать сырые грибы;

дома еще раз надо тщательно проверить грибы и выбросить все сомнительные;

готовить грибы следует в течение первых суток после сборки;

варить грибы нужно не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут;

хранить блюда из грибов в холодильнике в эмалированной посуде не больше суток.

Симптомы отравления грибами

Признаки отравления грибами могут проявиться как довольно быстро (через 30 минут после потребления), так и в течение нескольких дней. При наличии какого-либо из следующих симптомов нужно немедленно обратиться к врачу:

тошнота;

рвота;

резкая боль в животе;

диарея;

головокружение;

повышение температуры тела;

снижение пульса;

духота;

судороги;

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);

бред, появление галлюцинаций.

Отравление грибами: как оказать первую помощь

В случае появления признаков отравления грибами первым делом нужно срочно позвонить на "103".

Читайте такжеКоронавирус: основные симптомы и признаки болезни COVID-19Если есть возможность, промыть желудок простой водой или принять сорбенты (наименьшая эффективная доза активированного угля - 0,5 г/кг массы тела).

До приезда неотложной помощи следует соблюдать постельный режим и пить много жидкости (вода, подсоленная вода или прохладный чай) – это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины.

Категорически запрещено употреблять алкоголь, любую еду или молочные и кисломолочные продукты, ведь это может ускорить всасывание токсинов.

Ни в коем случае не нужно заниматься самолечением – это может быть опасно для жизни.

Остатки грибов или блюд из них следует обязательно сохранить, чтобы с помощью лабораторного исследования выяснить причину отравления и назначить правильное лечение.

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Автор: Алина Вишневская