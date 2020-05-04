У мэров городов нет полномочий отменять карантин – Минздрав

Министр здравоохранения пояснил, что решения относительно карантина не основываются на том или ином видении чиновников.

Органы местного самоуправления не имеют полномочий для смягчения или отмены карантина на территории Украины, это исключительно прерогатива правительства.

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Такое заявление на брифинге сделал министр здравоохранения Максим Степанов. Он пояснил, что решение относительно карантина не основываются на том или ином видении чиновников. Чтобы выходить с соответствующими инициативами, Минздрав собирает эпидемиологов и вирусологов, исследует иностранный опыт, и уже исходя из этого делает свои предложения.

«Какую аргументацию начали использовать те или иные мэры городов мне не известно. По крайней мере, к нам за консультациями или к специалистам на местах они не обращались, поэтому видимо это чисто политическое решение», - отметил министр.

Он напомнил, что Минздрав будет предлагать смягчения карантинных мероприятий с 11 мая.

«Если мы говорим о юридической части, то в соответствии с законом об инфекционных болезнях, четко определено, что ведение карантина на территории страны это исключительно прерогатива исключительно Кабинета министров", - подытожил Степанов.

Как сообщал УНИАН, с 30 апреля горисполком Черкасс смягчил карантинные ограничения. На такой шаг власти пошли после многочисленных обращений предпринимателей, которые из-за карантина оказались на грани выживания. Городской голова Черкасс Бондаренко заявил, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса.

1 мая полиция начала уголовное производство из-за смягчения властями Черкасс карантинных мероприятий.

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