Минздрав назвал условия открытия школ в условиях пандемии: маски, антисептики, температурный контроль

Степанов выразил надежду, что санитарные правила для школ будут в деталях разработаны на следующей неделе.

Министерство здравоохранения готовит правила учебного процесса в школах в условиях пандемии коронавируса.Речь идет о масочном режиме, антисептиках и температурном скрининге.

Читайте такжеШколы в Украине могут заработать с 1 сентября в две смены – СМИ

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вместе с МОН мы анализируем ситуацию, в том числе смотрим, каким образом это происходит заграницей, хотим перенять лучшие практики», - пояснил он.

В частности, если школы откроют, там будет обязательное измерение температуры для всех сотрудников и детей.

«При 37.2 и выше, ни работники, ни дети, не могут допускаться к работе и учебе», - отметил Степанов.

Кроме того, родители должны приходить в школу в масках, а в учебных заведениях должны быть антисептики, и дети должны пользоваться ими.

Степанов выразил надежду, что эти правила будут в деталях разработаны на следующей неделе, и их можно будет подавать на утверждение.

Как сообщал УНИАН, 3 июля премьер-министр Денис Шмигаль заявил о возможности дистанционного обучения в Украине осенью в случае ухудшения ситуации с эпидемией COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram