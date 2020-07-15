Минздрав назвал условия открытия школ в условиях пандемии: маски, антисептики, температурный контроль
Министерство здравоохранения готовит правила учебного процесса в школах в условиях пандемии коронавируса.Речь идет о масочном режиме, антисептиках и температурном скрининге.
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Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
"Вместе с МОН мы анализируем ситуацию, в том числе смотрим, каким образом это происходит заграницей, хотим перенять лучшие практики», - пояснил он.
В частности, если школы откроют, там будет обязательное измерение температуры для всех сотрудников и детей.
«При 37.2 и выше, ни работники, ни дети, не могут допускаться к работе и учебе», - отметил Степанов.
Кроме того, родители должны приходить в школу в масках, а в учебных заведениях должны быть антисептики, и дети должны пользоваться ими.
Степанов выразил надежду, что эти правила будут в деталях разработаны на следующей неделе, и их можно будет подавать на утверждение.
Как сообщал УНИАН, 3 июля премьер-министр Денис Шмигаль заявил о возможности дистанционного обучения в Украине осенью в случае ухудшения ситуации с эпидемией COVID-19.
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