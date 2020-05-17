Без масок и дистанции: журналисты проверили открытые ночные клубы Киева (видео)

Журналисты заглянули в ночные клубы в первую субботу после ослабления карантина.

В столице начали работать ночные клубы. В соцсетях одни люди возмущаются фотографиями из многолюдных гуляний, а другие бронируют столики онлайн.

Корреспонденты ТСН отправились в ночной рейд клубами столицы, чтобы выяснить, соблюдают ли владельцы и посетители противоэпидемических правил.

В первую субботу после ослабления карантина (с 11 мая - Ред.), когда открыли летние кафе и террасы, журналисты проинспектировали, соблюдают ли организаторы и посетители правил.

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Парковка возле одного из самых дорогих развлекательных комплексов столицы с видом на Днепр заполнена до отказа дорогими иномарками. Этот клуб – одно из самых любимых мест отдыха украинских звезд, политиков и бизнесменов. Самый дешевый коктейль стоит 250 гривень. Здесь видели экс-главу Офиса президента Андрея Богдана и засняли развлечения с девушками бывшего руководителя украинской таможни Максима Нефедова.

В фойе ресторана всех посетителей встречают охранники в масках и перчатках. Температурный скрининг - обязателен. Впрочем, количество людей в клубе, как во времена до карантина: в маске – никого, расстояние между гостями иногда сантиметров пять. Они танцуют, пьют коктейли из стеклянной посуды и делают селфи.

Окна этого помещения в летние месяцы обычно открыты. На этот раз из-за дождя все закрыто. Воздух пытаются освежить вентиляторы. Антисептики есть только на входе у охранников и на рецепции. В уборных – нет. Менеджер клуба по телефону оправдывается.

"Внизу при входе антисептик. Общедоступные антисептики на каждом столе стоят, в туалетах есть антисептики. Помещение проветривается, возле сцены двери были открыты, окна были раздвинуты, открытые", - говорит Александр Григоренко.

В другом клубе в центре столицы летом на площадке под навесом не протолкнуться. Этой ночью здесь не наберется и двух десятков. На входе есть антисептик. Маски по желанию, но гости заведения без них.

В одном из старейших и самых популярных караоке клубов столицы также есть летняя терраса, но плохая погода и здесь мешает открыть окна. Людей совсем мало. Официант без маски и перчаток сразу предлагает бесконтактное меню и маски.

Несмотря на официальное разрешение, открыться сейчас рискнули не более 10% столичных клубов.

По словам городского головы Киева Виталия Кличко, в рамках следующего этапа ослабления карантина планируется открыть торгово-развлекательные центры.