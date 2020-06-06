Ослабление карантина: Киев и еще шесть регионов не соответствуют критериям

На сегодняшний день к смягчению карантина не готовы столица, Волынская, Донецкая, Житомирская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Киев и еще 6 регионов Украины на сегодня не соответствуют установленным правительством критериям для ослабления карантина.

Читайте такжеВчера в больницы Киева попали 25 пациентов с COVID-19: едва ли не наибольшее количество госпитализированных за сутки за весь период пандемии

Об этом свидетельствуют обнародованные на сайте Министерства здравоохранения данные о показателях для ослабления противоэпидемических мер в регионах.

Согласно информации Минздрава, по состоянию на 6 июня к ослаблению карантина не готовы Киев, Волынская, Донецкая, Житомирская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

В частности, показателям относительно количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения (инцидентность), которые установлены правительством, не соответствуют Киев (15,87), Волынская (14,55), Житомирская (14,16), Львовская (17,28), Ривненская (28,98) и Черновицкая (30,96) области.

Кроме того, по показателю среднего количества тестирований методами ПЦР и ИФА в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения не готова к послаблению ограничений Донецкая область.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

Правительство ввело определенные показатели эпидемической ситуации в регионах, а именно: инцидентность - это среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, должна составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 должна составлять менее 50%; количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа должно составлять более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram