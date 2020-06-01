В Охматдет передали тесты на выявление коронавируса

Отмечается, что тесты могут проводить не только детям, но и родителям, если на то будут показания.

Детская больница "Охматдет" получила от Министерства здравоохранения трехмесячный запас тестов полимеразной цепной реакции и тесты иммуноферментного анализа для определения коронавирусной инфекции.

Об этом заявил министр Минздрава Максим Степанов на брифинге, пишет 24 канал.

"На обращение Охматдета Минздрав передал ПЦР-тесты, которые обеспечат трехмесячный запас в этой больнице, также в больницу отправили две тысячи ИФА-тестов", – рассказал глава Минздрава.

По словам Степанова, тесты могут проводить не только детям, но и родителям, если на то будут показания.

Читайте такжеНовое отделение "Охматдета" необходимо открыть не позднее конца лета - Зеленский

"Тест-системы могут использоваться для тестирования детей и родителей, находящихся в детской больнице", – добавил Максим Степанов.

Отметим, ПЦР-тестирования сейчас является обязательным условием при госпитализации пациентов Охматдета. В Минздраве заверили, что их должны проводить за счет государства. Впрочем, в детском отделении Охматдета онкобольных детей отправляли тестироваться на наличие коронавирусной инфекции за свой счет, родители такой возможности не имели. Впоследствии в Минздраве объяснили, что это единичные случаи, а тестирование должно проводиться исключительно по направлению врача и обязательно бесплатно.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram