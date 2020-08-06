Вспышка коронавируса произошла на молокозаводе в Ривненской области
В Ривненской области на молокозаводе произошла вспышка коронавируса.
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Об этом сообщает пресс-служба Ривненской ОГА.
"На предприятии" Дубномолоко "на вчерашний день подтверждено 24 COVID-пациента, сегодня подтвердились еще 8 пациентов, заболевших коронавирусом", - говорится в сообщении.
Как отмечается, все контактные работники обследуются методом ИФА-теста. Также проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия с целью локализации инфекции.
Предприятие продолжает работать в обычном режиме.
Напомним, ранее стало известным о вспышке COVID-19 на фрегате «Гетман Сагайдачный», который является флагманом Военно-морских сил Украины.
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