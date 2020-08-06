Вспышка коронавируса произошла на молокозаводе в Ривненской области

Коронавирус уже подтвердили у более чем 30 работников предприятия.

В Ривненской области на молокозаводе произошла вспышка коронавируса.

Читайте такжеВ Украине очередной антирекорд по новым случаям коронавируса: данные в регионах

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской ОГА.

"На предприятии" Дубномолоко "на вчерашний день подтверждено 24 COVID-пациента, сегодня подтвердились еще 8 пациентов, заболевших коронавирусом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все контактные работники обследуются методом ИФА-теста. Также проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия с целью локализации инфекции.

Предприятие продолжает работать в обычном режиме.

Напомним, ранее стало известным о вспышке COVID-19 на фрегате «Гетман Сагайдачный», который является флагманом Военно-морских сил Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram