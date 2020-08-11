В харьковской областной инфекционной больнице откроют еще одно отделение реанимации

Отделение будет отвечать всем современным нормам и рассчитано на 20 коек.

В Харькове готовится проект создания нового реанимационного отделения в областной клинической инфекционной больнице.

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Об этом сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской областной госадминистрации Геннадий Бондарчук, передает sq.com.ua.

По его словам, отделение будет отвечать всем современным нормам и рассчитано на 20 коек. Ранее заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух рассказал, что для нового реанимационного отделения уже определили помещение, в ближайшее время начнется его реконструкция.

Бондарчук добавил, что в настоящее время 518 пациентов с COVID-19 находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях области. Из общего количества больных 265 находятся на лечении в областной инфекционной больнице, 12 из них - в реанимации, 4 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области на сегодняшний день зафиксировано 5030 случаев инфицирования коронавирусом.

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