За сутки в Киеве значительно возросло количество больных и госпитализированных с коронавирусом

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 35. В Деснянском – 30. И в Подольском районе – 27 случаев.

Количество больных коронавирусом в Киеве вновь увеличивается. За сутки вирус обнаружили у 220 человек.

Читайте такжеВ Николаеве зафиксирована вспышка коронавируса на трех предприятияхОб этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграм-канале.

"4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 178 киевлян", - сообщил мэр.

По данным Кличко, на сегодня в столице уже 12 468 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

109 женщин в возрасте от 18 до 84 лет

101 мужчина в возрасте от 18 до 87 лет

5 девочек от 1 до 14 лет и 5 мальчиков от 6 лет до 15.

Заболели, в частности, и 10 медиков.

"Впервые у нас такое большое количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали за прошедшие сутки 63 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 3975 жителей Киева", - отметил Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 35. В Деснянском – 30. И в Подольском районе – 27 случаев.

"Угроза не призрачна. И упредить ее можно только соблюдая правила безопасности. Не пренебрегайте ими! Берегите себя!",- призвал мэр.

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Автор: Ирина Погорелая