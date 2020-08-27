цей матеріал доступний українською

За сутки в Киеве значительно возросло количество больных и госпитализированных с коронавирусом

11:28, 27 августа 2020
Страна
211 0
В Киеве увеличилось количество больных коронавирусом \ REUTERS

Читайте такжеВ Николаеве зафиксирована вспышка коронавируса на трех предприятияхОб этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграм-канале.

"4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 178 киевлян", - сообщил мэр.

По данным Кличко, на сегодня в столице уже 12 468 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели: 

  • 109 женщин в возрасте от 18 до 84 лет
  • 101 мужчина в возрасте от 18 до 87 лет
  • 5 девочек от 1 до 14 лет и 5 мальчиков от 6 лет до 15.
  • Заболели, в частности, и 10 медиков.

"Впервые у нас такое большое количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали за прошедшие сутки 63 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 3975 жителей Киева", - отметил Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 35. В Деснянском – 30. И в Подольском районе – 27 случаев.

"Угроза не призрачна. И упредить ее можно только соблюдая правила безопасности. Не пренебрегайте ими! Берегите себя!",- призвал мэр.

false

Коронавирус в Украине: Новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter