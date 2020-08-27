За сутки в Киеве значительно возросло количество больных и госпитализированных с коронавирусом
Количество больных коронавирусом в Киеве вновь увеличивается. За сутки вирус обнаружили у 220 человек.
Читайте такжеВ Николаеве зафиксирована вспышка коронавируса на трех предприятияхОб этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграм-канале.
"4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 178 киевлян", - сообщил мэр.
По данным Кличко, на сегодня в столице уже 12 468 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
- 109 женщин в возрасте от 18 до 84 лет
- 101 мужчина в возрасте от 18 до 87 лет
- 5 девочек от 1 до 14 лет и 5 мальчиков от 6 лет до 15.
- Заболели, в частности, и 10 медиков.
"Впервые у нас такое большое количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали за прошедшие сутки 63 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 3975 жителей Киева", - отметил Кличко.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 35. В Деснянском – 30. И в Подольском районе – 27 случаев.
"Угроза не призрачна. И упредить ее можно только соблюдая правила безопасности. Не пренебрегайте ими! Берегите себя!",- призвал мэр.
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