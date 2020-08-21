Обнародован перечень пляжей в Украине, где лучше не купаться (список)

В местах запрета рекомендуется установить соответствующие щиты-предупреждения и взять пробы воды на повторные исследования.

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) обнародовал перечень пляжей, где не рекомендовано купаться.

Читайте такжеМинздрав рекомендует закрыть пляжи в Киеве и еще пяти областях: список Как сообщает пресс-служба ЦОЗ, в этом оздоровительном сезоне ведется наблюдение за качеством воды на 88 пляжах, из них - 54 морских и 34 - речных, в том числе и в Киеве на Днепре.

В частности, ЦОЗ обнародовал перечень пляжей с отклонениями показателей качества воды.

Так, в Донецкой области отклонения от стандарта за отчетный период выявлено в пробах морской воды на городском пляже в районе гостиницы «Турист», пляже «Левобережный» в районе водной станции «Уголок», пляже Приморского района, р-н СРЗ, пляже города Мариуполя.

«По состоянию на 14 августа 2020 года в пробах воды из общественных пляжей пгт. Ялта, Юрьевка выделено V.parahemolyticus, с. Урзуф - V.cholera, общественного пляжа с. Мелекино - V.alginoliticus. Рекомендуется установить щиты о запрете купания, взять пробы воды на повторные исследования», - говорится в сообщении.

Также в Запорожской области зафиксировано отклонение от стандарта в пробах речной воды: пляж «Правый берег» (г. Запорожье), городской пляж «Солнечный» (Энергодар). В этих местах также рекомендуется установить щиты о запрете купания, и повторно исследовать пробы воды.

В Николаевской области отклонения от стандарта выявлены в пробах морской воды: городской пляж «Чайка» и пляж «Прибой» (г. Николаев).

В Одесской области не рекомендуется купаться на пляжах города Одессы.

«Выделены Е.соli (пляжи г. Одессы - 13 и 16 ст. Б.Фонтана, «Отрада»). Рекомендуется установить щиты о запрете купания, взяты на повторные исследования пробы воды», - отметили в ЦОЗ.

В Херсонской области за отчетный период выявлены отклонения от стандарта в пробах морской воды с пляжа города Геническа.

В Киеве не рекомендуют купаться на пляжах «Золотой», «Центральный», «Предместная слободка», «Детский», «Молодежный», «Венеция», «Радуга», «Галерный», «Черторый», «Троещина», «Тельбин», «Радуга», «Вербный», «Пуща-Водица».

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Перевод: Виталий Саенко