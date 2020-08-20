Вода цветет: в Киеве запретили купаться на большинстве пляжей

Как объясняют специалисты, из-за аномальной жары цветет вода в Днепре, в результате чего ухудшаются ее нормативные показатели.

В Киеве запретили купаться на 10 муниципальных пляжах.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Плесо».

Как объясняют специалисты, из-за аномальной жары цветет вода в Днепре, в результате чего ухудшаются ее нормативные показатели. По результатам лабораторных исследований проб воды обновлены статусы муниципальных пляжей Киева.

На 10 пляжах вывешены красные флаги (знак, что купаться запрещено): «Венеция»; «Радуга»; «Детский»; «Золотой»; «Молодежный»; «Предместная Слободка»; «Радуга»; «Тельбин»; «Центральный»; «Водоворот».

Три пляжа «Троещина», «Галерный» и «Вербный», - получили зеленые флаги (знак, что купаться разрешено).

На пляже «Пуща-Водица» купаться временно рекомендуется (желтый флаг).

Цветение Днепра - в чем опасность

Ученые предупреждают, что река Днепр, которая цветет, несет серьезную опасность для человека, его кожи, почек и дыхательной системы. Из-за цветения погибают растения и рыба, объясняют те, кто работает с химическим составом этой зелени.

По словам эколога Марьяны Гинзулы, ежегодно ситуация с цветением Днепра только ухудшается.

Эксперты считают, что цветение вызывается наличием большого количества фосфатов, содержащихся в стиральных средствах.

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Автор: Инна Андалицкая