"По сравнению с метро – это небо и земля": врач оценил угрозу заразиться COVID-19 на пляжах

Также врач объяснил, насколько опасна речная или морская вода, если на нее, например, кашлянул больной коронавирусом.

Пляжи становятся рассадником коронавируса, если на них скопление людей.

Риск заразиться коронавирусом на пляже минимальный в случае, если люди придерживаются дистанции в несколько метров. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Борис Донской, передает «Обозреватель».

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"Если на каждом квадратном метре по человеку, то тогда пляжи действительно могут стать рассадником и источником опасности. Но если люди на пляжах будут придерживаться определенной дистанции в несколько метров, то я не думаю, что это опасно. По сравнению с метро или другим общественным транспортом - это небо и земля с позиции риска", – подчеркнул медик.

Он объяснил, насколько опасна речная или морская вода, если на нее, например, кашлянул больной коронавирусом. По его словам, риск заразиться минимальный.

"Трудно представить, какое количество слизи человек должен выделить в воду, чтобы эта вода стала реально опасной для другого человека, по крайней мере, не пьет. Разведение довольно активно снижает концентрацию вируса", – заверил медик.

19 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что в столице открыли городские пляжи.

"В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания", – сообщил он.

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