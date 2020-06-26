Минздрав утвердил порядок оказания паллиативной помощи

Документ содержит много важных приложений, которые предусматривают план наблюдения за пациентом, критерии определения пациента, который нуждается в этой паллиативной помощи.

Министерство здравоохранения утвердило порядок оказания паллиативной помощи.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк во время онлайн-пресс-брифинга.

По ее словам, Минздрав издал соответствующий приказ.

«Этот приказ предусматривает ряд важных положений: порядок оказания паллиативной помощи, ее основные задачи и принципы, организацию оказания паллиативной помощи не только взрослым, но и детям. Там очень много важных приложений, которые предусматривают план наблюдения за пациентом, критерии определения пациента, который нуждается в этой паллиативной помощи», - сказала она.

Садовьяк добавила, что ознакомиться с текстом приказа можно будет в ближайшее время.

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