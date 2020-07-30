Ляшко: Украина получит от ВОЗ вакцину от COVID-19 для 20% населения

Клинические испытания начались по 25 препаратам, из которых 6 максимально приблизились к практическому применению.

Украина принимает участие в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса. После появления вакцины Украина должна будет получить дозы для 20% населения страны.

Об этом написал в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что на сегодня в мире на этапе доклинических исследований находятся 139 вакцин. Клинические испытания начались по 25 препаратам, из которых 6 максимально приблизились к практическому применению.

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"Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, что покроют 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска", - написал Ляшко.

При этом главный санврач отметил, что пока сложно спрогнозировать какой именно будет вакцина, как по типу, так и по способу и количеству введений.

Как сообщал ранее УНИАН, пока вакцины нет, украинцам придется соблюдать карантин и сдавать тестирование. Какие есть тесты на коронавирус и сколько они стоят: перечень лабораторий.

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