Стало известно, сколько денег нужно на лечение больного COVID-19

По словам председателя медкомиссии Киева, в больницах, которые работают с инфицированными коронавирусом, есть так называемый «COVID пакет».

В больницах в среднем тратится от 9 до 27 тысяч гривен на лечение больного COVID-19.

Об этом заявил председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей на брифинге в агентстве УНИАН.

Гелевей отметил, что если больной находится в медицинском учреждении, то он не должен платить деньги за лечение. Он также напомнил, что в больницах, которые работают с инфицированными коронавирусом, есть так называемый «COVID пакет». По его словам, эти больницы подписали с Национальной службой здоровья Украины соглашение об оплате такого лечения.

Гелевей отметил, что официально трудно исчислить сумму, которая тратится на одного больного. «Но мы уже посчитали с главными врачами, что в среднем получается от 9 до 27 тысяч гривен в зависимости от сложности заболевания коронавирусной болезни», - сказал он.

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Отвечая на вопрос по поводу выявления возможных инфицированных коронавирусом среди лиц, контактировавших с больными, Гелевей напомнил, что в Украине есть закон о предотвращении инфекционных заболеваний, где «четко прописан алгоритм действий при эпидемии, пандемии».

По его словам, врач уточняет список контактных лиц, а затем передает его по месту жительства больного в поликлинику. «И уже оттуда делается обзвон всех возможных ваших контактов будь то на работе, или по месту жительства и предлагается бесплатно пройти ПЦР-тестирование», - добавил Гелевей.

По его словам, также предлагают сделать ИФА-тестирование. «Я уже не раз встречал ситуации, когда люди из окружения больного сдают ПЦР-тесты и они показывают, что человек здоров, но ИФА-тестирование позже показывает, что эти люди уже переболели, и в них же была коронавирусная инфекция», - отметил Гелевей.

Как сообщал УНИАН, количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 114 человек.

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