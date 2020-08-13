Напряженная ситуация и в Харьковской области, где за прошедшие сутки зафиксировано 209 новых случаев заболевания.

Во Львовской области уже 5 дней подряд превышен показатель заполненности больниц больными COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Мы очень быстро перешли к тысяче больных в сутки, а сейчас уже до 1,5 тыс. Нам необходимо срочно принимать решение, что мы сегодня и будем делать", - сказал министр.

Степанов отметил, что, кроме установления соответствующих уровней опасности в регионах, он будет настаивать на четком соблюдении регионами всех карантинных норм.

"Я считаю, что ситуация очень напряженная, особенно в некоторых регионах... Львовская область, согласно информации, которая у нас есть, уже 5 дней подряд превышает порог в 50% относительно занятых койко-мест, отведенных под COVID-19. Вы видите, какая ситуация в Харьковской области, поэтому мы должны очень быстро принять решение и, главное, соблюдать установленные правила. Это будет снижать количество инфицированных и риск инфицирования", - подчеркнул министр.

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По состоянию на 9:00 в Украине зарегистрировано 86 тыс. 140 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 992 летальных, 46 тыс. 216 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1 тыс. 592 новых случая. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской области - 209, во Львовской области - 166, в Ивано-Франковской области - 138, в Киеве - 133, в Черновицкой области - 130 и в Одесской области - 114.

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Автор: Антонина Доломанжи