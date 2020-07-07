"Ситуация неутешительная": в Мукачево больница заполнена больными COVID-19, увеличилась и смертность (видео)

За последние три дня, ежедневно умирал человек.

В Мукачево уже 344 официально подтверждены случаи заболевания COVID-19. Шесть человек умерли. А в центральной районной больнице не хватает мест.

Об этом сегодня, 7 июля, сообщил и.о. директора Мукачевской центральной районной больницы Евгений Мешко.

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"Мы имеем довольно неутешительную статистику по смертности. Фактически за последние 3 дня, ежедневно умирал человек. Сейчас в нашей общине - 6 смертей. В отношении больных в ЦРБ, то сейчас мы имеем 250 пациентов в стационаре, из которых 37 – пациенты с COVID-19. Изоляторное отделение, которое отведено для пациентов с коронавирусом, заполнено почти полностью. На 37 кроватях с 40 уже лежат больные", – рассказал врач.

В больнице будут разворачивать дополнительное отделение, на случай, если будет увеличиваться количество больных на коронавирус.

Медик добавил, что, если раньше было несколько очагов заболевания, то сейчас ситуация совершенно другая, случаи фиксируют по всему району и трудно установить эпидемиологические связи и места заражения людей.

Напомним, сегодня врач Ужгородской центральной городской клинической больницы показала, как выглядят руки хирурга после рабочей смены в отделении с инфицированными коронавирусом людьми.

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