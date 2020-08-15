В Минздраве сообщили о резком росте украинцев с тяжелым течением COVID-19

В Украине показатель загруженности коек для больных COVID-19 в среднем составляет 24%. В медучреждениях находится 5854 инфицированных коронавирусом.

В Украине резко увеличилось количество больных коронавирусом, которые имеют тяжелое течение заболевания.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на онлайн-брифинге .

По его словам, за прошедшие сутки были госпитализированы 333 больных с коронавирусом. Сейчас в медицинских учреждениях на лечении находится 5854 инфицированных. Зато еще месяц назад, 15 июля, с подтвержденным диагнозом COVID-19 на лечении находилось 3935 человек.

"За месяц количество людей, которые одновременно лечатся в условиях стационара, составляет плюс 1819. Мы видим резкий рост больных COVID-19 не только тех, которые регистрируем ежедневно, но и тех, которые имеют тяжелое течение болезни. Потому что в больницах находятся именно такие люди", - подчеркнул глава Минздрава.

На сегодня в Украине показатель загруженности коек для больных COVID-19 в среднем составляет 24%.

«Хотел бы вам сообщить цифры по загруженности коек в наших больницах. В общем, если брать все без исключения больницы, с готовыми местами для больных COVID-19, то у нас загруженность составляет 24%. Но это в целом по Украине», - сказал министр.

Он отметил, что есть ряд регионов, где загруженность выше 50%.

«Если брать те регионы, где мы фиксируем наибольшее количество случаев заболеваемости уже в течение длительного времени, то Киев - загруженность коек составляет 52%, Ивано-Франковская область - 48,8%, Львовская область - 52,8%, Черновицкая область - 52, 4%. Действительно, у нас есть регионы, где ситуация намного лучше. Например, Запорожская область - 3,6%», - прокомментировал Степанов.

По его словам, на сегодня в больницах есть 1700 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как отметил министр, сейчас наращиваются мощности больничных учреждений, в частности, речь идет об обеспечении больниц «второй волны».

«За время пандемии мы нарастили мощности в 2 раза и дальше будем наращивать», - отметил Степанов.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Инна Андалицкая