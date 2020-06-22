В Минздраве назвали причину "коронавирусного" антирекорда на Львовщине

За сутки в Украине зафиксирован 681 новый случай коронавирусной инфекции.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, с чем связан антирекорд заболеваемости COVID-19 за минувшие сутки во Львовской области.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, состоявшемся с участием представителей правительства и правоохранительных органов под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что глава государства поднял вопрос по поводу большого количества зараженных - 200 человек - на Львовщине за прошедшие сутки.

Ляшко объяснил, что такое значительное количество лабораторно подтвержденных положительных случаев COVID-19 появилось из-за того, что была устранена большая очередь граждан, ожидавших тесты.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 22 июня зарегистрировано 37 тысяч 241 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1 тысяча 12 летальных, 16 тысяч 642 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 681 новый случай.

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