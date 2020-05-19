В Минобороны рассказали, как будут действовать в случае массового поступления больных COVID-19

Сейчас санаторно-курортные учреждения в системе Министерства обороны переведены на работу в строгий противоэпидемический режим.

Главный государственный санитарный врач Министерства обороны Украины Сергей Моргун заявил, что в случае массового поступления больных военнослужащих определены обсервационные зоны в центрах медицинской реабилитации и санитарно-курортного лечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

Моргун отметил, что для оказания медицинской помощи инфекционным больным в учреждениях здравоохранения в системе Минобороны определены койко-места инфекционного профиля с возможностью дополнительного развертывания в терапевтических отделениях военно-медицинских учреждений.

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«Санаторно-курортные учреждения в системе Министерства обороны Украины переведены на работу в строгий противоэпидемический режим. Сейчас военные санатории функционируют для проведения обсервации военнослужащих, которые прибывают и выбывают в район проведения операции Объединенных сил, которых привлекают к выполнению международных миссий по поддержанию мира и безопасности, с обязательной обсервацией на 14 суток до и после ротации с проведением выборочных ПЦР-исследований на COVID-19», - сказал главный санврач Минобороны.

«В случае массового поступления больных военнослужащих определены обсервационные зоны в центрах медицинской реабилитации и санитарно-курортного лечения», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 19 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 39 человек. Всего за время пандемии выздоровели 82 человека и 2 летальных случая.

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