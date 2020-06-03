Количество инфицированных коронавирусом среди пограничников выросло до 50 человек
На сегодняшний день в Государственной пограничной службе Украины зафиксировано 50 случаев заболевания COVID-19 среди военнослужащих и сотрудников.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
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«В частности, за прошедшие сутки подтверждены два новых случая инфицирования в Донецкой и Волынской областях», - говорится в сообщении.
В ГПСУ добавляют, что из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания COVID-19, выздоровели 29, еще 21 человек продолжает лечиться, 5 - стационарно и 16 - амбулаторно.
В ведомстве также сообщают, что под контролем медиков остаются 68 пограничников, которые контактировали с больными. «Они находятся на самоизоляции, некоторые из них изолированы в подразделениях и обсерваторах», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Украине зарегистрировано 24 тыс. 823 случаи заболевания COVID-19, из них за сутки – 483 новых.
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