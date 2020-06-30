В Черновицкой области более полусотни новых зараженных COVID-19

Общее количество больных достигло 4801 человек.

В Черновицкой области зафиксировано 56 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, общее количество больных достигло 4801 человек.

Об этом сообщил глава региона Сергей Осачук на странице в Facebook.

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"На Буковине сегодня, 29 июня, официально подтверждено еще 56 случаев заражения коронавируса… общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4801 человека", – написал он.

Глава ОГА отметил, что всего лабораторный центр обработал 282 образца.

Также он добавил, что 11 буковинцев по состоянию на вечер понедельника выздоровели от COVID-19.

Как сообщал ранее УНИАН, в мире ускоряется заболеваемость коронавирусной болезнью, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По его словам, пока о завершении пандемии речь не идет.

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