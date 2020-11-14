Глава Минздрава также сообщил, что около 25 тысяч коек уже обеспечены подведенным кислородом.

По последним данным, 28,5 тысяч украинцев госпитализированы с подтвержденным коронавирусом.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил в эфире "Свобода слова Савика Шустера", передает УП.

"У нас на утро (13 ноября - ред.) 28 541 человек находятся на больничной койке. Мы уже определили, что общее количество коек, которые мы сможем отвести, это 83 тысяч кроватей под лечения больных COVID-19. Это 50% нашего коечного фонда", - сказал Степанов.

Министр также сообщил, что около 25 тысяч коек уже обеспечены подведенным кислородом.

Читайте также"Госпитализируем только тяжелых пациентов": врач из Одессы заявил, что в Украине началась медицинская сортировка

Кроме того, Степанов в который раз вспомнил о подготовке к обустройству госпиталей в Киеве, Краматорске и Одессе. Для этого планируется использовать помещения выставочных центров, спортивных и других объектов. Однако, смысла в этом может не быть, если не хватает врачей.

Коронавирус в Украине: новости

В Украине по состоянию на утро, 13 ноября, подтвердили 11787 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это новый антирекорд. Больше всего заражений зафиксировали в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

С сегодняшней субботы, 14 ноября, в Украине начали действовать дополнительные ограничения в рамках введенного на всей территории страны карантина выходного дня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН