В Минздраве назвали топ-5 регионов с наибольшим количеством случаев COVID-19 за сутки
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы, где за прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга.
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«Если говорить в разрезе регионов, то наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания наблюдается во Львовской области - 142, Ривненской - 121, Киеве - 92, Закарпатской области - 78, а также Черновицкой области - 76», - заявил он.
Всего проведено 542 247 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 1596 случаев;
Волынская область — 1673 случая;
Днепропетровская область — 1021 случай;
Донецкая область — 350 случаев;
Житомирская область — 1201 случай;
Закарпатская область — 1960 случаев;
Запорожская область — 547 случаев;
Ивано-Франковская область — 1940 случаев;
Кировоградская область — 604 случая;
г. Киев — 4176 случаев;
Киевская область — 2142 случая;
Львовская область — 3540 случаев;
Луганская область — 71 случай;
Николаевская область — 338 случаев;
Одесская область — 1200 случаев;
Полтавская область — 289 случаев;
Ривненская область — 2693 случая;
Сумская область — 246 случаев;
Тернопольская область — 1605 случаев;
Харьковская область — 1744 случая;
Херсонская область — 185 случаев;
Хмельницкая область — 608 случаев;
Черновицкая область — 4211 случаев;
Черкасская область — 585 случаев;
Черниговская область — 459 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 июня 2020 года в Центр поступило 1192 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 76 946 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 19 июня зарегистрировано 34 тыс. 984 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 985 летальных, 16 тыс. 033 пациенты выздоровели. За сутки зафиксирован 921 новый случай.
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