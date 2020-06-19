В Минздраве назвали топ-5 регионов с наибольшим количеством случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Украине зарегистрирован 921 новый случай коронавирусной болезни.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы, где за прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга.

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«Если говорить в разрезе регионов, то наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания наблюдается во Львовской области - 142, Ривненской - 121, Киеве - 92, Закарпатской области - 78, а также Черновицкой области - 76», - заявил он.

Всего проведено 542 247 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 1596 случаев;

Волынская область — 1673 случая;

Днепропетровская область — 1021 случай;

Донецкая область — 350 случаев;

Житомирская область — 1201 случай;

Закарпатская область — 1960 случаев;

Запорожская область — 547 случаев;

Ивано-Франковская область — 1940 случаев;

Кировоградская область — 604 случая;

г. Киев — 4176 случаев;

Киевская область — 2142 случая;

Львовская область — 3540 случаев;

Луганская область — 71 случай;

Николаевская область — 338 случаев;

Одесская область — 1200 случаев;

Полтавская область — 289 случаев;

Ривненская область — 2693 случая;

Сумская область — 246 случаев;

Тернопольская область — 1605 случаев;

Харьковская область — 1744 случая;

Херсонская область — 185 случаев;

Хмельницкая область — 608 случаев;

Черновицкая область — 4211 случаев;

Черкасская область — 585 случаев;

Черниговская область — 459 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 июня 2020 года в Центр поступило 1192 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 76 946 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 19 июня зарегистрировано 34 тыс. 984 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 985 летальных, 16 тыс. 033 пациенты выздоровели. За сутки зафиксирован 921 новый случай.

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