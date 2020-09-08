Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила директор Департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины Татьяна Бойко.

«Всего за апрель-август в медучреждения были госпитализированы 48 тысяч пациентов с коронавирусной болезнью. Из них около 17% получили медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии», - сказала она.

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В то же время Бойко подчеркнула, что общий уровень заболеваемости COVID-19 в августе возрос почти вдвое по сравнению с июлем.

«В августе заболели 53 тысячи человек в то время как в июле – 28 тысяч», - добавила директор департамента.

Кроме того, она отметила, что в августе по сравнению с июлем, также на 60% увеличилось количество госпитализированных пациентов с коронавирусной болезнью.

"Самая большая загруженность коек для пациентов с COVID-19 была в больницах Одесской, Закарпатской и Львовской областей. Однако доля госпитализированных пациентов из общего количества заболевших уменьшилась в августе на 5%: если в июле были госпитализированы 39% заболевших пациентов, то в августе - 34%", - отметила Бойко.

Также она добавила, что доля пациентов из числа госпитализированных с диагнозом COVID-19, которые нуждались в помощи в условиях интенсивной терапии, остается стабильной и составляет около 16-17%. Вместе с тем в мире, как правило, в интенсивной терапии нуждаются около 25% госпитализированных пациентов.

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Автор: Татьяна Поляковская