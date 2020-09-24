В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружен у 3 тыс. 372 человек. Больше всего случаев заболевания вчера зафиксировано в Киеве, в Днепропетровской, Харьковской, Тернопольской и Львовской областях.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтвердили 188 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировали 3372 новых случая.

Об этом говорится в Системе мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины.

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Днем ранее, 23 сентября, Минздрав отчитывался о 3497 новых случаях.

От осложнений, вызванных коронавирусом, всего в стране умерли 3 757 человек, за сутки – 52.

От болезни выздоровели уже 83 458 человек, из них – 1 788 в сутки. Это рекордный показатель суточного выздоровления с начала эпидемии COVID-19.

Активных больных на сегодня 100 891, за сутки их количество возросло на 1 532.

Всего проведено 2 129 156 тестирования методом ПЦР.

Больше всего случаев COVID-19 вчера было зафиксировано в Киеве - 330, в Днепропетровской области - 298, в Харьковской области - 285, в Тернопольской области - 265 и в Львовской области - 205.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Киев – 20 665 (+330)

Львовская область – 19 250 (+205)

Харьковская область-16 193 (+285)

Черновицкая область-13 562 (+114)

Ивано-Франковская область - 12 952 (+141)

Тернопольская область-12 334 (+265)

Одесская область-12 309 (+179)

Ровенская область-11 621 (+162)

Закарпатская область – 9416 (+73)

Киевская область-8286 (+138)

Волынская область-7235 (+103)

Винницкая область – 5556 (+101)

Житомирская область-5262 (+71)

Хмельницкая область-5185 (+136)

Днепропетровская область-4692 (+298)

Черниговская область-3647 (+110)

Черкасская область-3355 (+117)

Сумская область-3352 (+72)

Запорожская область-3288 (+139)

Донецкая область-2767 (+133)

Николаевская область - 2717 (+74)

Полтавская область - 1677 (+47)

Кировоградская область – 1039 (+15)

Херсонская область-905 (+37)

Луганская область-841 (+27)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 сентября 2020 в Центр поступило 3648 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 253 177 сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавирус в Украине: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что борьба с COVID-19 будет идти не один год, и что это не последняя пандемия, сквозь которую придется пройти мировому сообществу. Президент отметил, что распространение COVID-19 произошло молниеносно.

В Киеве из-за увеличения количества больниц для больных COVID-19 на другие медицинские учреждения ложится большая нагрузка. Отмечается, что в последнее время в Украине еженедельно на 400-500 человек растет количество вновь выявленных больных COVID-19.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Антонина Доломанжи