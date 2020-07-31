Критическая ситуация с коронавирусом будет в октябре, карантин продлится весь 2021 год – эпидемиолог

На 1 сентября может ухудшиться эпидемическая ситуация в южных регионах Украины, уверен эксперт.

Коронавирус не будет, скорее всего, сезонным заболеванием, а отступит только после появления коллективного иммунитета или вакцины. Украину же осенью ждет обострение ситуации с COVID-19, критичнее всего будет в октябре.

Врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита в эфире телеканала Obozrevatel TV поделился прогнозами относительно продолжительности карантина, назвал проблемы, с которыми сталкиваются ученые в изучении нового вируса, а также объяснил, почему контактных лиц не стоит тестировать ранее чем через 14 дней после контакта.

"На самом деле в 2020 году мы впервые столкнулись с новым вирусом. Из-за этого многие вещи мы совершаем без достаточной истории или навыков. Ученые делают какие-то выводы, но все довольно быстро меняется. Этой инфекции всего лишь семь месяцев. Я бы хотел напомнить, что ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здоровья еще 30 января. И с тех пор периодически созывает чрезвычайный комитет. Почему проблема возникла именно сейчас? Потому что на самом деле были очень большие надежды, что вирус приобретет признаки сезонного заболевания, как это происходит с гриппом или другими респираторными заболеваниями. Но примеры, которые сейчас есть и в Северном, и в Южном полушариях, говорят о том, что вирус, наверное, не будет сезонным заболеванием. Он будет постоянно присутствовать в обществе до тех пор, пока мы не переболеем достаточно, чтобы сформировать коллективный иммунитет, или пока не будет создана вакцина", - уверен врач.

Курпита отметил, что по длительности карантина – пока самые оптимистичные прогнозы эпидемиологов говорят, что, пожалуй, стоит рассчитывать на весь 2021 год, поскольку за это время значительное количество населения не переболеет и не будет вакцины в большом доступе: "Поэтому готовимся к адаптивному карантину, который сейчас вводится правительством в течение длительного времени".

На вопрос, нужно ждать, как минимум, полтора года с этого времени, эпидемиолог ответил утвердительно.

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"Да. Но при этом мы также видим, что те жесткие требования к соблюдению карантина, которые были введены, например, в марте, сейчас смягчились. Разрешено работать предприятиям и учреждениям общественного питания. Единственное, что нужно, – осуществлять постоянный мониторинг ситуации. Если в какой-то из областей, в районе или городе будет ухудшение эпидемической ситуации, тогда, возможно, в этом регионе локально можно будет усилить определенные меры".

Это так называемые зоны, о которых уже говорили и в Кабмине – красная, желтая, зеленая. Врач так же выразил собственное мнение по поводу того, кто, по состоянию на 1 сентября, окажется в зеленой зоне, чьи дети пойдут в школу, а кто останется в желтой или красной и дети будут учиться онлайн.

"Очень неблагодарное дело сейчас делать какие-либо прогнозы на такой длительный период, поскольку ситуация меняется достаточно динамично. Все будет зависеть от очень многих факторов. Я думаю, на 1 сентября ситуация останется примерно такой, как и есть. Возможно, немного ухудшится эпидемическая ситуация в южных регионах Украины, поскольку традиционно в августе люди могут поехать туда отдыхать. Но наиболее критическую ситуацию можно ожидать где-то во второй-третьей неделе октября, когда в Украине традиционно начинается сезон острых респираторных заболеваний. И, конечно, город Киев всегда в зоне риска в связи с тем, что это город-миллионник, куда приезжает большое количество людей как из страны, так и извне. В городе огромная сеть различных заведений и транспорта, где, собственно, и происходит передача вируса", - отметил специалист.

Относительно передачи вируса, нужно ли несколько пересмотреть нормативы Минздрава, чтобы ограничить распространение вируса, ведь сейчас после обнаружения коронавируса у одного из родных повторные тесты для его родственников проводят через неделю, возможно через две, но не сразу. Все это время люди контактируют с другими: "Действительно, выявление контактных лиц является одной из приоритетных задач, которую ставят перед собой эпидемиологи. Но точного ответа на вопрос, стоит ли всех тестировать буквально на следующий день или все-таки следует обеспечивать определенный элемент изоляции, нет. Ученые до сих пор спорят. Почему это происходит? Собственно, сам инкубационный период COVID-19 – с момента попадания вируса до момента, когда вирус начинает выделяться во внешнюю среду, – не происходит за пару часов. Для этого нужно несколько дней, обычно 3-5, если человек все же заболел. Но реализация этого процесса не происходит полностью. В среднем в кругу окружения может заболеть около 13% из тех, с кем потенциально больной контактировал.

Поэтому проводить массовое тестирование, пожалуй, экономически нецелесообразно. Стоит все-таки использовать те рекомендации, которые сейчас давал Минздрав о необходимости изоляции, если вам сообщают, что вы имели контакт.

После этого в течение 14 дней происходит наблюдение. Если человек не заболел, то и проводить тестирование особого смысла нет, потому что с большой вероятностью тест будет отрицательным", - отметил эпидемиолог.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 30 июля выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса - за сутки заразились 1197 человек. Всего в Украине зафиксировано 68 тыс. 794 случая инфицирования коронавирусом, 37 тыс. 394 человека выздоровели и 1 тыс. 673 умерли. Киев и еще 12 областей Украины не соответствуют требованиям ослабления карантина

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