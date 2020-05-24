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Количество больных коронавирусом в Черновицкой области превысило три тысячи человек

05:14, 24 мая 2020
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15 буковинцев побороли болезнь / фото УНИАН

Об этом сообщает председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 3027 человек.

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"Количество больных коронавирусом в Черновицкой области пересекло отметку в три тысячи. А именно, общее число больных на Буковине от первого установленного случая составляет 3027 человек", - написал Осачук.

Он добавил, что сегодня, 23 мая, подтверждено еще 63 случая инфицирования COVID-19. "Также 15 буковинцев побороли болезнь. Они дважды получили отрицательные результаты тестов", - написал председатель ОГА.

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