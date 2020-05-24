Количество больных коронавирусом в Черновицкой области превысило три тысячи человек
По состоянию на вечер 23 мая в Черновицкой области выявили 63 новые случая коронавируса.
Об этом сообщает председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.
Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 3027 человек.
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"Количество больных коронавирусом в Черновицкой области пересекло отметку в три тысячи. А именно, общее число больных на Буковине от первого установленного случая составляет 3027 человек", - написал Осачук.
Он добавил, что сегодня, 23 мая, подтверждено еще 63 случая инфицирования COVID-19. "Также 15 буковинцев побороли болезнь. Они дважды получили отрицательные результаты тестов", - написал председатель ОГА.
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