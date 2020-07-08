Девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

Пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская и Харьковская области.

Девять областей Украины не соответствуют установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических мер.

Соответствующие данные размещены на сайте Министерства здравоохранения.

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Переход регионов к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Так, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская и Харьковская области.

Как сообщал УНИАН, на утро 8 июля в Украине лабораторно подтверждено 50 тыс. 414 случаев COVID-19, за последние сутки - 807 новых.

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