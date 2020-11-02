Министр также рассказал, что в Украине сейчас есть 16 производителей медицинского кислорода.

Сейчас в Украине количество коек с подключением к кислороду составляет 17 тыс. 855, до середины ноября количество таких коек планируют увеличить до 25 тысяч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Если на начало сентября у нас было всего 8 тыс. 800 коек с подключением к кислороду, то на вчерашний вечер эта цифра составила 17 тыс. 855 коек. По нашим расчетам, до середины ноября количество таких коек должно быть не менее 25-26 тысяч", - сказал он.

По его словам, в Украине сейчас есть 16 производителей медицинского кислорода.

"С самим кислородом, с производством кислорода в стране нет проблемы. У нас есть проблематика с тарой для кислорода - это баллоны, емкости. Было дано поручение Министерству экономики максимально усилить эту работу, именно по обеспеченности тарой лечебных учреждений", - сказал Степанов.

Ранее Степанов рассказал, что ответственными за закупку кислорода госпитализированным больным COVID-19 являются местные власти.

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Автор: Леся Лещенко