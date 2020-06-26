Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 26 июня

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Этой болезнью по последним данным, заболели почти 10 млн человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

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Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 06:00 26 июня по киевскому времени количество выздоровевших от COVID-19 с начала пандемии в мире составляет 4,8 млн человек. Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса. При этом в мире зарегистрировано 9 586 769 случаев инфицирования. В тройке лидеров США (2,4 млн), Бразилия (1,2 млн), Россия (613 148 человек). 488 824 больных умерли.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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