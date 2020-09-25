За минувшие сутки был побит антирекорд по количеству новых случаев в мире - 361,39 тысяч инфицированных.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения. А ученые всей планеты прилагают максимум усилий для создания вакцины от COVID-19.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 25 сентября в мире от COVID-19 умерли 983 042 человека, выздоровело 22 237 989 человек. Всего подтверждено 32 234 685 случаев заболевания.

За минувшие сутки был побит антирекорд по количеству новых случаев - 361, 39 тысяч инфицированных.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

Вчера в Украине зафиксировали 3 565 случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Поэтому по состоянию на 25 сентября общее количество выявленных больных составляет 191 671.

Это второй раз, когда в стране было зафиксировано более 3,5 тысячи случаев коронавируса. Больше выявленных заболеваний было лишь 17 сентября - тогда заболели 3584 человека.

С начала пандемии вследствие болезни умерли 3827 человек. 70 смертей зарегистрировали за минувшие сутки.

Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 25 сентября

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Автор: Денис Прядко