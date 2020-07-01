Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 1 июля

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Этой болезнью по последним данным, заболели более 10 млн человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

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Коронавирус в мире - статистика

Общее число людей с подтвержденным коронавирусом в мире превысило 10,4 миллиона. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который публикует актуальную статистику. Число умерших в результате заболевания приближается к отметке в 510 тысяч. Выздороветь удалось более 5,3 миллиона человек. Печальное лидерство в этой статистике удерживают США - в этой стране подтверждено 2,6 миллиона случаев коронавируса. В Бразилии этот показатель составляет 1,4 миллиона, а замыкает тройку Россия - 646 тысяч. Далее идут Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Иран, Мексика, Пакистан и Франция.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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