Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 1 июля
Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Этой болезнью по последним данным, заболели более 10 млн человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.
Читайте такжеВ Ривненской детской областной больнице случилась вспышка COVID-19
Коронавирус в мире - статистика
Общее число людей с подтвержденным коронавирусом в мире превысило 10,4 миллиона. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который публикует актуальную статистику. Число умерших в результате заболевания приближается к отметке в 510 тысяч. Выздороветь удалось более 5,3 миллиона человек. Печальное лидерство в этой статистике удерживают США - в этой стране подтверждено 2,6 миллиона случаев коронавируса. В Бразилии этот показатель составляет 1,4 миллиона, а замыкает тройку Россия - 646 тысяч. Далее идут Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Иран, Мексика, Пакистан и Франция.
Коронавирус в Украине и мире: важные новости
- В Ровенской детской областной больнице произошла вспышка COVID-19
- Коронавирус не отступает: на Буковине снова зафиксировали полсотни новых заражений
- В Минздраве допускают возможность закрытия курортов в Одессе из-за коронавируса
- Во Львовской области продлили карантин
- "Большинство может инфицироваться": врач оценил угрозу "нового вируса" из Китая с "пандемическим потенциалом"
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram