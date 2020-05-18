Минздрав: в Украине госпитализированы более 3,3 тысяч больных COVID-19, загруженность больниц – на уровне 12%

По словам Ляшко, по состоянию на утро 18 мая общее число активных больных в Украине составляет 12 805 человек.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет, что в Украине госпитализированы более 3,3 тыс. больных COVID-19, загруженность больниц составляет 12%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга.

Читайте такжеВ Украине с начала пандемии коронавирус обнаружен у 3 тысяч 650 медиков и 1 тысячи 324 детей

По словам Ляшко, по состоянию на утро 18 мая общее число активных больных в Украине составляет 12 805 человек, из них госпитализированы в учреждения здравоохранения - 3384, остальные - 9500 - находятся на амбулаторном лечении.

«Эти 3384 человека занимают 12% коечного фонда, отведенного для борьбы с коронавирусной болезнью», - сказал он.

«Наибольшую загруженность сегодня мы видим в Черновицкой области - 60% загружено коек, отведенных для больных коронавирусной болезнью, в Закарпатской области - 46%, в Киеве - почти 40%, в Ивано-Франковской - 36%», - уточнил заместитель министра здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 18 мая в Украине зарегистрировано 18 тыс. 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5 тыс. 276 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

Читайте также: