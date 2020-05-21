Украинские лаборатории еженедельно проводят более 50 тысяч тестирований на коронавирус – Минздрав

Вчера работники лабораторий сделали самое большое с начала эпидемии количество тестов на коронавирус – более 9,3 тысяч.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарной врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сотрудники украинских лабораторий еженедельно уже проводят по 50-60 тысяч тестирований на коронавирус.

Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook.

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Он отметил работу сотрудников украинских вирусологических лабораторий.

«Работники, которые уже третий месяц без выходных с ненормированным рабочим графиком преданно делают свою работу. Работу, которая не заметна для большинства, но без которой не возможно остановить эпидемию. Работу, технологический процесс которой не понимают, но исправно критикуют те, кто даже и не был в этих лабораториях. Именно в эти нелегкие времена просто хочется сказать: «Спасибо». На ваших плечах лежит очень ответственная задача», - написал Ляшко.

Главный санврач отметил, что большая нагрузка заставляет работать лаборатории почти круглосуточно семь дней в неделю.

Ляшко сообщил, что за вчера вирусологические лаборатории проработали 9 тысяч 361 образец методом полимеразной цепной реакции.

«Это наибольшее количество исследований за сутки, с начала эпидемии. Еще месяц назад нас называли лжецами, когда мы говорили о способности вывести наши лабораторные мощности на 80 тыс. исследований в неделю. Сегодня мы уже на уровне 50-60 тыс.», - заявил он.

Главный санврач отметил, что 20 мая был опубликован новый алгоритм, который расширит количество тестирований на коронавирус благодаря внедрению метода иммуноферментного анализа.

«Но очень хочется, чтобы нагрузка на лаборатории уменьшалось ежедневно. Для этого надо так мало - выполнять простые рекомендации во время карантина», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 21 мая зарегистрировано 19 706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6 227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев заболевания.