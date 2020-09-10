Вместе с тем в Украине от коронавируса выздоравливает все большее количество людей - за последние сутки 1174, но и заболеваемость остается высокой.

За минувшие сутки в Украине выявили 2 582 случая заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 10 сентября общее количество больных составляет 145 612.

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Согласно данным СНБО Украины сейчас коронавирусом болеют 76 712 граждан.

Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской (+339), Тернопольской (+251) областях и в Киеве (+298).

Со вчерашнего дня выписали 1 174 пациентов, ведь последний ПЦР-тест по их образцам показал отрицательный результат. Количество выздоровевших достигло уже 65 877.

Всего проведено 1 778 483 тестирования методом ПЦР.

С начала пандемии умерло 3 023 человека. К сожалению, еще 44 больных умерли за последние сутки. Больше всего новых смертей зарегистрировали в Харьковской области - 6.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область-4 606 (+103);

Волынская область-6 092 (+77);

Днепропетровская область-3 012 (+89);

Донецкая область - 1 852 (+90);

Житомирская область - 3 938 (+59);

Закарпатская область-8 359 (+82);

Запорожская область-2 081 (+40);

Ивано-Франковская область – 10 802 (+143);

Кировоградская область-874 (+4);

Киев – 16119 (+298);

Киевская область-6 554 (+95);

Львовская область – 16 452 (+183);

Луганская область – 503 (+23);

Николаевская область – 1766 (+52);

Одесская область-8 874 (+47);

Полтавская область-10 69 (+51);

Ривненская область-10 073 (+130);

Сумская область-2 187 (+44);

Тернопольская область-8 075 (+251);

Харьковская область - 11 832 (+339);

Херсонская область-558 (+20);

Хмельницкая область-3 497 (+142);

Черновицкая область-11 715 (+134);

Черкасская область-2 177 (+56);

Черниговская область-2 545 (+30).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 сентября 2020 года в Центр поступило 2 925 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 208 744 сообщения о подозрении на COVID-19.

Днем ранее, 8 сентября Минздрав отчитывался о 2551 новом случае.

«За прошедшие сутки в Украине заболели 2 тыс. 582 человека, из них 178 детей, а также 157 медицинских работников. Были госпитализированы 400 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 44 летальных случая», - об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом, по словам министра, за прошедшие сутки выздоровели 1 тыс. 174 пациента. Степанов отметил, что за все время пандемии заболели 145 тыс. 612 человек, из них 9 тыс. 414 детей и 12 тыс. 463 медицинских работника.

Коронавирус в Украине: что известно по состоянию на 10 сентября

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Авторы: Виктория Гордиенко, Константин Гончаров