За минувшие сутки в Украине выявили 2 582 случая заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 10 сентября общее количество больных составляет 145 612.
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Согласно данным СНБО Украины сейчас коронавирусом болеют 76 712 граждан.
Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской (+339), Тернопольской (+251) областях и в Киеве (+298).
Со вчерашнего дня выписали 1 174 пациентов, ведь последний ПЦР-тест по их образцам показал отрицательный результат. Количество выздоровевших достигло уже 65 877.
Всего проведено 1 778 483 тестирования методом ПЦР.
С начала пандемии умерло 3 023 человека. К сожалению, еще 44 больных умерли за последние сутки. Больше всего новых смертей зарегистрировали в Харьковской области - 6.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область-4 606 (+103);
- Волынская область-6 092 (+77);
- Днепропетровская область-3 012 (+89);
- Донецкая область - 1 852 (+90);
- Житомирская область - 3 938 (+59);
- Закарпатская область-8 359 (+82);
- Запорожская область-2 081 (+40);
- Ивано-Франковская область – 10 802 (+143);
- Кировоградская область-874 (+4);
- Киев – 16119 (+298);
- Киевская область-6 554 (+95);
- Львовская область – 16 452 (+183);
- Луганская область – 503 (+23);
- Николаевская область – 1766 (+52);
- Одесская область-8 874 (+47);
- Полтавская область-10 69 (+51);
- Ривненская область-10 073 (+130);
- Сумская область-2 187 (+44);
- Тернопольская область-8 075 (+251);
- Харьковская область - 11 832 (+339);
- Херсонская область-558 (+20);
- Хмельницкая область-3 497 (+142);
- Черновицкая область-11 715 (+134);
- Черкасская область-2 177 (+56);
- Черниговская область-2 545 (+30).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 сентября 2020 года в Центр поступило 2 925 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 208 744 сообщения о подозрении на COVID-19.
Днем ранее, 8 сентября Минздрав отчитывался о 2551 новом случае.
«За прошедшие сутки в Украине заболели 2 тыс. 582 человека, из них 178 детей, а также 157 медицинских работников. Были госпитализированы 400 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 44 летальных случая», - об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
При этом, по словам министра, за прошедшие сутки выздоровели 1 тыс. 174 пациента. Степанов отметил, что за все время пандемии заболели 145 тыс. 612 человек, из них 9 тыс. 414 детей и 12 тыс. 463 медицинских работника.
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