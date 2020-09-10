В Украине не спадает заболеваемость COVID-19 / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

За минувшие сутки в Украине выявили 2 582 случая заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 10 сентября общее количество больных составляет 145 612.

Читайте такжеЗа сутки коронавирусом в Украине заболели 160 детей (видео)

Согласно данным СНБО Украины сейчас коронавирусом болеют 76 712 граждан.

Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской (+339), Тернопольской (+251) областях и в Киеве (+298). 

Со вчерашнего дня выписали 1 174 пациентов, ведь последний ПЦР-тест по их образцам показал отрицательный результат. Количество выздоровевших достигло уже 65 877. 

Всего проведено 1 778 483 тестирования методом ПЦР.

С начала пандемии умерло 3 023 человека.  К сожалению, еще 44 больных умерли за последние сутки. Больше всего новых смертей зарегистрировали в Харьковской области - 6. 

Данные covid19.rnbo.gov.ua

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область-4 606 (+103);
  • Волынская область-6 092 (+77);
  • Днепропетровская область-3 012 (+89);
  • Донецкая область - 1 852 (+90);
  • Житомирская область - 3 938 (+59);
  • Закарпатская область-8 359 (+82);
  • Запорожская область-2 081 (+40);
  • Ивано-Франковская область – 10 802 (+143);
  • Кировоградская область-874 (+4);
  • Киев – 16119 (+298);
  • Киевская область-6 554 (+95);
  • Львовская область – 16 452 (+183);
  • Луганская область – 503 (+23);
  • Николаевская область – 1766 (+52);
  • Одесская область-8 874 (+47);
  • Полтавская область-10 69 (+51);
  • Ривненская область-10 073 (+130);
  • Сумская область-2 187 (+44);
  • Тернопольская область-8 075 (+251);
  • Харьковская область - 11 832 (+339);
  • Херсонская область-558 (+20);
  • Хмельницкая область-3 497 (+142);
  • Черновицкая область-11 715 (+134);
  • Черкасская область-2 177 (+56);
  • Черниговская область-2 545 (+30).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 сентября 2020 года в Центр поступило 2 925 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 208 744 сообщения о подозрении на COVID-19.

Днем ранее, 8 сентября Минздрав отчитывался о 2551 новом случае. 

«За прошедшие сутки в Украине заболели 2 тыс. 582 человека, из них 178 детей, а также 157 медицинских работников. Были госпитализированы 400 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 44 летальных случая», - об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом, по словам министра, за прошедшие сутки выздоровели 1 тыс. 174 пациента. Степанов отметил, что за все время пандемии заболели 145 тыс. 612 человек, из них 9 тыс. 414 детей и 12 тыс. 463 медицинских работника.

Коронавирус в Украине: что известно по состоянию на 10 сентября

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Виктория Гордиенко, Константин Гончаров